22 Kinder feiern ihren Schulanfang in Elster

In der Grundschule Elster wurden am Freitagvormittag 22 Kinder eingeschult. Die Zuckertütenübergabe war ein Höhepunkt.

Elster/MZ - Auf und vor dem Schulhof in Elster ist an diesem Freitag besonders viel Gewusel. Erwachsene tummeln sich bei den Spielgeräten, besonders schick gekleidete Kinder kommen in das Schulhaus - es ist, na klar, Schulanfang.