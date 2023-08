Die elf Veranstaltungstage des 185. Schul- und Heimatfestes in Jessen sind vorüber. Was hat sich bewährt und wo wahrscheinlich im nächsten Jahr nachbessert wird.

Auch am Sonntagabend herrschte ausgelassene Stimmung im großen Festzelt. Diesmal haben „Die Draufgänger“ aus Österreich das musikalische Zepter übernommen. Bekannt sind die Musikanten vor allem durch das Lied „Cordula Grün“, das in Jessen wohl dreimal gespielt wurde.

Jessen/MZ - Das 185. Schul- und Heimatfest in Jessen ist vorüber. Letzte Punkte in dem umfangreichen Programm waren am Montag der Frühschoppen der „alten Jessener“ und der Familientag im Vergnügungspark, beides fand wieder großen Zuspruch und lässt Gäste der Stadt staunen, was auch an einem Montag hier abgeht.