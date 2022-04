150 Schüler aus vier Bildungseinrichtungen erhalten in Jessener Mehrzweckhalle ihre Jugendweihe.

Abschied von der Kindheit: Was die Jugendlichen sich an diesem besonderen Tag wünschen.

Jessen/MZ - Die Frisur von Nelly Richter sitzt perfekt. „Ich habe dafür sogar mit Lockenwickler geschlafen“, verrät das 14-jährige Mädchen vor ihrer Jugendweihe, die Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen geht sie entspannt an. „Da lasse ich mir bis 18 Zeit. Ein Erwachsener hat viele Verpflichtungen“, meint Nelly Richter. Nach der Feierstunde in der Jessener Mehrzweckhalle steht Party in Holzdorf auf dem Programm.