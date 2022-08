15-Jähriger aus Bethau sammelt Spenden und bringt sie nach Rumänien

Maximilian Pradel führt eine Sammelstelle für Bedürftige in Rumänien. Was den 15-jährigen Schüler motiviert, seine Freizeit zu „opfern“.

Maximilian Pradel nimmt in der Bethauer Sammelstelle Spenden für Rumänien an, die der 15-jährige Schüler persönlich zu den Empfängern bringt.

Bethau/MZ - Maximilian Pradel nimmt mit einem breiten Lächeln die Kleiderspende von Mandy Blankenburg entgegen. In den Säcken hat die junge Frau vor allem Kinderkleidung zur Sammelstelle in Bethau gebracht, die der Jugendliche seit gut einem Jahr in Eigenregie führt. Mit den Tüten geht er Mitte August auf eine Reise von über 24 Stunden in das knapp 1.600 Kilometer entfernte Rumänien. Dort sollen die Sachen denen helfen, die sie dringend brauchen. Inzwischen ist er wieder zurückgekehrt.