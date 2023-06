148. Schul- und Heimatfest in Elster Was der Elsteraner Heimatverein für das große Fest am Wochenende geplant hat

Der Heimatverein Elster richtet am Wochenende das 148. Schul- und Heimatfest aus. Warum es kein Feuerwerk gibt und was an beiden Tagen im Freizeitpark alles geboten wird.