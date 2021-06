13 Wahllokale haben in Zahna-Elster geöffnet

Die Zahl der Briefwähler ist nicht so hoch.

Zahna-Elster - Die 13 Wahllokale im Stadtgebiet von Zahna-Elster sind auch im Hinblick auf das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln bestmöglich für die Abstimmung am Sonntag vorbereitet. Das stellte Ordnungsamtsleiter Mathias Kruschke fest, bei dem im Rathaus Zahna alle Fäden zusammenlaufen. Gewählt werden kann von 8 bis 18 Uhr.

Nicht immer können die bei vorangegangen Urnengängen angestammten Objekte genutzt werden. Veränderungen hier hätten damit zu tun, dass die Räume zu klein waren, um die Abstandsregeln einhalten zu können, so dass eine andere Wahl für ein größeres Lokal getroffen werden musste (die MZ berichtete).

Zudem werden am Sonntag drei Briefwahlvorstände tätig sein, teilte er mit. Der Anteil der Briefwähler liege zwar auch in Zahna-Elster höher als bei vorangegangenen Wahlen, aber erreiche nicht die davor abgegebenen Prognosen. Normalerweise habe der Anteil der Briefwähler um die zehn Prozent gelegen, jetzt seien es klar über 20, aber keine 40 Prozent, wie einige im Vorfeld des 6. Juni voraussagten.

In ganz Zahna-Elster werden an diesem Sonntag 126 Wahlhelfer tätig sein. Er sei guter Dinge, dass alles reibungslos abläuft, merkte der Ordnungsamtsleiter noch dazu an. (mz)