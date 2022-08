12 Monate im Amt - Was Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt bisher geleistet hat und was noch kommen soll

Seit über einem Jahr ist Stefan Schmidt hauptamtlicher Bürgermeister in Annaburg. Hat er sich sein Amt so vorgestellt?

Annaburg/MZ - Über ein Jahr ist es nun schon her, dass Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) das Amt des Annaburger Bürgermeisters übernommen hat. Er hat an das Datum gar nicht gedacht, sagt er. Aber seine Familie und auch Mitarbeitende im Rathaus haben ihn daran erinnert. Am 2. August 2021 hatte er seinen ersten Arbeitstag. Der ehemalige Bundeswehrangehörige trägt seitdem Verantwortung für die ganze Stadt Annaburg. Zuvor war der Stadtrat Ortsbürgermeister für Annaburg.