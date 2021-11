12-jährige Radfahrerin in Jessen angefahren und verletzt - Pkw-Fahrerin flüchtet

Jessen - Am 17.11.2021 wurde der Polizei um 17.55 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Verbindung mit Unfallflucht angezeigt.

Demnach fuhr eine 12-jährige Radfahrerin in Jessen die Rosa-Luxemburg-Straße den Radweg entlang. Als sie in den Einmündungsbereich Baderhag fuhr, sei sie von einem Fahrzeug mit unbekannter Fahrerin angefahren worden. Das Auto kam aus gleicher Richtung und wollte nach rechts in den Baderhag abbiegen.

Das Kind kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die unbekannte Fahrzeugführerin verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen kleinen Pkw mit Wittenberger Kennzeichen handeln. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug und/ oder der Fahrzeugführerin machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 oder per Mail an prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.