„10 plus 1“ feiert Jubiläum - Nachfolgegeneration übernimmt Jessener Schülerfirma

„Flummy Kids“ zeigen stolz ihren Verkaufs- und Ausleihraum in der Sekundarschule Nord in Jessen: Kevin Krause, Anna Marie Schlenz, Mimmi Fahnster und Dominik Arnold Krause (von links). Mimmi und Dominik Arnold sind Stellvertreterin und Geschäftsführer der Schülerfirma.

Jessen/MZ - „Auch ich bin ein guter Kunde der Schülerfirma. Ich besorge mir dort ab und zu mal diesen wohlbekannten Rotstift. Den benutze ich natürlich besonders gern, um gute und sehr gute Noten zu unterschreiben. Und heute werde ich ihn benutzen, unserer Schülerfirma ein Zeugnis auszustellen.“ Dass dies dann auch ganz besonders gut ausfiel, ist ob des allgemeinen Lobes an diesem Tag für die Schülerfirma „Flummy Kids“ erwartbar. Und Sekundarschulleiterin Steffi Rost, die das Zeugnis dann auch gleich im Wortlaut vorlas, fand darin viele lobende Worte für das Engagement der jungen Geschäftsleute.

10 plus 1

Die haben, wie auch die Schulleiterin erklärte, im vergangenen Jahr ihren zehnten Gründungstag gefeiert. Aus diesem Grund war Steffi Rosts Vorgänger Thomas Felber mit unter den geladenen Gästen. Seinerzeit war - man ahnt es: coronabedingt - nur eine Feier im engsten Kreis möglich. Nun haben sich die Rahmenbedingungen wenigstens etwas gelockert, so dass die „Flummy Kids“ ihr Jubiläum „10 plus 1“ an diesem Donnerstag mit Gästen begehen konnten (die MZ berichtete bereits kurz).

Die Schülerfirma, es gibt mit „Snack Stop“ noch eine zweite an der Jessener Sekundarschule Nord, versteht sich zwar als echtes Unternehmen - mit Leitungshierarchie und ordentlicher Buchführung, doch etwas unterscheidet sie doch von den großen marktwirtschaftlichen Firmen. Die „Flummy Kids“ wählen sich nämlich ihre Geschäftsführung! Immer dann, wenn die Positionen nach erfolgreichem Schulabschluss vakant werden. Gewöhnlich also, wenn Zehntklässler nach ihren Prüfungen die Schule verlassen. Und so haben die insgesamt 14 Mitarbeiter der Schülerfirma vor rund zwei Monaten Dominik Arnold Krause aus der siebenten Klasse und Mimmi Fahnster aus der achten Klasse als ihren Geschäftsführer und seine Stellvertreterin bestimmt.

Marcel Krumbholz von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gratulierte ebenfalls zum zehnjährigen Bestehen der „Flummy Kids“. Foto: Kl. Adam

Und was tut nun diese Schülerfirma? Das stellten Dominik, Ben und Kevin ihren Gästen gleich nach der Eröffnung des kleinen Festempfanges vor: Die Schüler betreiben einen SOS-Ausleihservice für Schulmaterial. Dort können etwa gegen eine geringe Leihgebühr Taschenrechner besorgt werden, wer sein weißes T-Shirt für den Hauswirtschaftsunterricht vergessen hat, kann sich eines leihen - als Beispiele. Aber es können auch vollgeschriebene Hefte Nachfolger finden, wie von der Schulleiterin beschrieben, Stifte besorgt werden - solche Verbrauchssachen natürlich zum Kauf. Aber dann kam jemand auch auf die Idee, das Angebot um ein Fundbüro zu erweitern. Bis dahin sind liegengebliebene Sachen im Sekretärinnenbüro gelandet, erzählen die drei ihren Gästen. Kleinere Dinge landeten womöglich auch im Müll. All diese Sachen haben nun eine feste Adresse: bei den „Flummy Kids“.

Betreut wird die Gruppe sowohl von Carola Lindner, sie ist Pädagogische Mitarbeiterin, und von Silvia Rick, die als Schulsozialarbeiterin wirkt. Ihnen beiden dankte Steffi Rost ebenso mit einem Blumengruß.

Schulsozialarbeiterin Silvia Rick (li.) und Pädagogische Mitarbeiterin Carola Lindner erhielten von Schulleiterin Steffi Rost Blumen als Anerkennung. Klaus Adam

Wenn Schulleitung mitspielt

Wertschätzung zollte zudem Marcel Krumbholz den Schülern, die mit viel Ehrgeiz ihre Firma betreiben. Krumbholz ist seitens der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Magdeburg Projektbetreuer für einige der insgesamt 140 Schülerfirmen in Sachsen-Anhalt. So eine Firma, sagt er später zur MZ, steht und fällt mit dem Engagement seitens der Schulleitung. Die DKJS bietet den Schulen und den interessierten Kindern zunächst einen Ideenworkshop. Und sie begleitet sie auch auf ihrem späteren Weg. Aber, wie bereits erwähnt, es gibt auch Erwachsene in der Schule, die sich kümmern. Wie das in Jessen passiert, das würdigte der Magdeburger ausdrücklich.

Silvia Rick, die als Betreuerin erst einmal selbst Anerkennung für ihre Arbeit erfuhr, tauschte aber während der allgemeinen Würdigung ihre Rolle von der Mitmacherin zur Gratulantin. Denn sie ist Schulsozialarbeiterin für den Internationalen Bund (IB) in Wittenberg. Und als solche überbrachte sie den jungen Mitarbeitern der Schülerfirma einen Gutschein für einen gemeinsamen Kinobesuch und Süßes.