1.000 Kilometer mit Traktor und Schäferwagen

Vier Männer und ihre Trecker: Frank Baier (l.), Lutz Lorenz, David Kubat und Dirk Kubat wollen in zehn Tagen 1.000 Kilometer über Landstraßen bis Hamburg und zurück fahren.

Mark Zwuschen/Wittenberg/MZ - Der Plan lautet, dass Frank Baier, Lutz Lorenz, David Kubat und sein Vater Dirk Kubat sich am Samstag, 11. Juni, Punkt sieben Uhr, in Straach beim Bäcker treffen, um ihre Reise in Richtung Meldorf (Schleswig-Holstein) anzutreten. Vor Ort wollen sie im Landwirtschaftsmuseum den Museumspädagogen Holger Hink alias Dr. Trecker auf ein „Dampf- und Dieselgespräch“ treffen. Fahren wird das Quartett ganz stilecht mit ihren Traktoren, wovon der Deutz FL 612, den Frank Baier lenkt, mit Baujahr 1958 noch das jüngste Modell ist.