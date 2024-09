Bei Familie Gulitz in Thalheim gibt es im Keller eine Pflegestelle für Igel. Die Tiere werden meist abgegeben, aufgepäppelt und wieder in die freie Wildbahn entlassen.

In stacheliger Mission: Familie aus Thalheim hat im Keller eine Pflegestelle für Igel eingerichtet

Thalheim/MZ. - Ginger, Grinsch und Grümel – Vorsicht, Stacheln! Die Drei-G-Igel-Schwestern wurden in Leipzig neben ihrer toten Mutter am Straßenrand entdeckt und futtern jetzt genüsslich im Keller von Familie Gulitz in Thalheim. 100 Gramm wogen die Babys noch vor ein paar Tagen, mittlerweile haben sie 300 Gramm zugelegt. Welpenmilch und Fencheltee sorgen dafür, dass die Bäuche der stacheligen Mädchen etwas praller werden. „Wir päppeln sie auf.“ Ausgewachsene Igel können bis zu 1.500 Gramm auf die Waage bringen.