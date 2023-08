Das Weihnachtsland in Spickendorf ist eröffnet. Die ersten Kunden haben sich bereits mit neuer Deko versorgt - und sind in eine andere Welt eingetaucht.

In der Keramikscheune Spickendorf weihnachtet es schon im August

Im Engelskostüm begrüßte Alexandra Häder die Besucher am Erööfnungswochenende im Weihnachtsland.

Spickendorf/Landsberg/MZ - Im weißen Gewand und mit Engelsflügeln auf dem Rücken begrüßt Alexandra Häder am Samstag die Besucher in der Keramikscheune Spickendorf. Sie wünscht „frohe Weihnachten“ und fragt, ob sie ihnen einen Glühwein anbieten darf. Den Probierschluck nehmen viele dankend an, um anschließend die Treppe hinauf ins „Weihnachtsland“ zu steigen.