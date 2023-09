Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quenstedt/MZ - Am kommenden Sonntag, 24. September, ist es soweit. Dann findet die Bürgermeisterwahl in der Stadt Arnstein statt, die seit Wochen das Hauptthema in der Einheitsgemeinde ist.Insgesamt leben aktuell 6.285 Einwohner in der Kommune, doch wahlberechtigt sind nur 5.512 Personen, weiß der amtierende Bürgermeister und Wahlleiter Frank Sehnert (parteilos), der selbst nicht wieder für das Amt kandidiert, zu berichten. Wobei, was heißt „nur“: Lediglich rund 770 Einwohner sind jünger als 16 Jahre und können daher kein Kreuz am Sonntag setzen.