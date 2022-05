Zwei Verletzte bei Kollision von Rettungswagen und Pkw in Hettstedt

Hettstedt - Bei einem Unfall, an dem ein Rettungswagen mit Sondersignal beteiligt war, sind am Dienstagabend zwei Menschen in Hettstedt verletzt worden. Einer der beiden Fahrer musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Fahrzeuge waren gegen 22.30 Uhr an einer Kreuzung im Bereich B 180/Verbindung zur Adolph-Kolping-Straße miteinander kollidiert. Beim Unfallhergang habe offenbar eine starke Windböe eine Rolle gespielt, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

