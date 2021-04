Zwei Fußgängerüberwege in Hettstedt zurückgebaut

Hettstedt

Die Fußgängerüberwege in der Hettstedter Feuerbachstraße und der Fichtestraße sind vom Bauhof der Stadt zurückgebaut worden. Das ist das Ergebnis einer Verkehrsschau, die die Straßenbaubehörde des Landkreises und die Polizei durchgeführt haben. Bei der letzten Begutachtung habe man den Fokus vor allem auf die Überquerungen gelegt und dabei festgestellt, dass diese nicht mehr den aktuellen Richtlinien entsprechen, teilt die Stadtverwaltung mit. So sei unter anderem die Markierung verblasst gewesen.

Außerdem seien Fußgängerüberwege in Tempo-30-Zonen entbehrlich, die Überquerung in der Fichtestraße, die sich nahe der Stadtbibliothek befand, wenig frequentiert gewesen und die in der Feuerbachstraße endete in einer Grundstückseinfahrt zum NP-Markt, wurden weitere Gründe für den Rückbau aufgeführt. Bei der Kontrolle schauten sich die Polizei und die Straßenverkehrsbehörde noch weitere Überquerungen im Stadtgebiet an.

Dabei wurde festgestellt, dass auch beim Fußgängerüberweg in der Carl-Christian-Agthe-Straße Handlungsbedarf besteht und dieser mittelfristig entfernt werden soll. Einen konkreten Zeitraum gibt es dafür aber noch nicht. Auch die Überquerung in der Beethovenstraße im Bereich der Evangelischen Grundschule wurde unter die Lupe genommen. Da hier der Fußgängerüberweg aber als Sicherung für den Schulweg dient, soll er weiter bestehen bleiben, teilt die Stadtverwaltung mit. (mz/Tina Edler)