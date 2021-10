Zieht Hettstedt die Klage gegen die Kreisumlage 2021 zurück?

Hettstedt/MZ - Die Stadt Hettstedt will ihre Klage gegen die Kreisumlage 2021 zurücknehmen. Grundlage für diese Entscheidung ist eine Stellungnahme des Rechtsanwalts Matthias Dombert, der die Stadt auch bei den anderen Kreisumlageklagen der vergangenen Jahre vertritt.

Er habe die notwendigen Unterlagen des Landkreises geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen, „dass Bedenken gegen die Handhabung des Landkreises in diesem Jahr nicht bestehen“, heißt es in dem Schreiben an die Kommune. Und weiter: „Ich empfehle, die zur Fristwahrung erhobenen Klagen zurückzunehmen.“ Das Schreiben richtet sich dabei nicht nur an die Stadt Hettstedt, sondern auch an die Stadt Sangerhausen, die Verbandsgemeinde Goldene Aue und die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.

Rund 5,2 Millionen Euro soll die Stadt Hettstedt in diesem Jahr zahlen - dagegen hatte die Stadt im Frühjahr fristgerecht die Klage eingereicht. Diskussion gab es da bereits im Stadtrat, weil einige Vertreter des Gremiums die Streitsumme auf 2,5 Millionen Euro limitieren wollten. Die knappe Mehrheit der Räte entschied sich aber für die ganze Summe. Die Klage wäre für Hettstedt die mittlerweile sechste in Folge gewesen. Die Verwaltung empfiehlt nun aber den Stadträten, dem Vorschlag der Anwaltskanzlei Dombert zu folgen, „um sich nicht unnötig dem bestehenden Prozessrisiko und der damit verbundenen Kostenfolge auszusetzen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Im zurückliegenden Haupt-, Wirtschafts- und Vergabeausschuss gab es seitens der Mitglieder dazu keine Einwände. Endgültig entscheiden wird der Stadtrat in seiner Sitzung am 2. November über den Beschluss.