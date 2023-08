Die Hafenbar in Hettstedt besteht seit zehn Jahren. Mit einem Hafenfest in dem einstigen Industriekomplex wird der Geburtstag gefeiert.

Hettstedt/MZ - „Hier ist schon sehr viel passiert in zehn Jahren, was man gar nicht so von einem Besuch auf den anderen mitkriegt“, sagt Christian Czeh. Er betreibt die Hafenbar in der Hettstedter Berggrenze. Und eben jener Veranstaltungsort feiert am kommenden Samstag, 19. August, ab 19 Uhr sein Jubiläum mit einem Hafenfest.