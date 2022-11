Zehn Euro für die Feuerwehr in Mansfeld-Südharz?

Mansfeld/Helbra/MZ - In Zeiten knapper Kassen fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Auch für die freiwilligen Feuerwehren wäre mehr nötig. Auf dem Weg, deren Ausstattung zu sichern, suchen Kommunen aus dem Burgenlandkreis im Süden Sachsen-Anhalts nun einen neuen Weg und wollen Bürger mit zehn Euro pro Jahr zur Kasse bitten. Geplant ist so etwas in Weißenfels und Naumburg. Aktuell werden dort rechtliche Vorgaben geprüft. Wäre so eine Feuerwehrabgabe auch ein Modell für Mansfeld-Südharz?

