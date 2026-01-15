Verstorbener Urwalddoktor Konrad Wunsch im Testament: Richtet Mansfeld ein Museum für seine Sammlung ein?
In Mansfeld besteht die Idee, die Sammlung des Urwalddoktors Gunter Konrad und die Ausstellung über den gebürtigen Mansfelder Naturforscher Junghuhn in einer gemeinsamen Schau zu präsentieren.
Mansfeld/MZ. - Professor Gunter Konrad, der sich als Urwalddoktor für seine Hilfsprojekte in Papua-Neuguinea einen Namen machte und seine letzten Lebensjahre in Mansfeld verbrachte, hinterließ in seinem Testament einen großen Wunsch.