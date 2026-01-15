In Mansfeld besteht die Idee, die Sammlung des Urwalddoktors Gunter Konrad und die Ausstellung über den gebürtigen Mansfelder Naturforscher Junghuhn in einer gemeinsamen Schau zu präsentieren.

Wunsch im Testament: Richtet Mansfeld ein Museum für seine Sammlung ein?

Gunter Konrad war sein Leben lang den Ureinwohnern vom Stamm der Asmat eng verbunden.

Mansfeld/MZ. - Professor Gunter Konrad, der sich als Urwalddoktor für seine Hilfsprojekte in Papua-Neuguinea einen Namen machte und seine letzten Lebensjahre in Mansfeld verbrachte, hinterließ in seinem Testament einen großen Wunsch.