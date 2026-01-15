  1. MZ.de
  4. Verstorbener Urwalddoktor Konrad: Wunsch im Testament: Richtet Mansfeld ein Museum für seine Sammlung ein?

In Mansfeld besteht die Idee, die Sammlung des Urwalddoktors Gunter Konrad und die Ausstellung über den gebürtigen Mansfelder Naturforscher Junghuhn in einer gemeinsamen Schau zu präsentieren.

Von Daniela Kainz 15.01.2026, 12:00
Gunter Konrad war sein Leben lang den Ureinwohnern vom Stamm der Asmat eng verbunden. (Foto: Kathrin Labitzke)

Mansfeld/MZ. - Professor Gunter Konrad, der sich als Urwalddoktor für seine Hilfsprojekte in Papua-Neuguinea einen Namen machte und seine letzten Lebensjahre in Mansfeld verbrachte, hinterließ in seinem Testament einen großen Wunsch.