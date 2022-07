Wohnmobil in Sandersleben geklaut - Über 100.000 Euro Schaden

Sandersleben - Im Arnsteiner Ortsteil Sandersleben haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein geparktes Wohnmobil entwendet. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde der Verlust gegen 3 Uhr in der Nacht gemeldet. Der etwa 100.000 Euro teure Camper habe vor einem Grundstück gestanden. Es war niemand an Bord. Am Heck des Fahrzeugs befanden sich zwei E-Bikes im Wert von insgesamt etwa 8.000 Euro auf einem Fahrradträger. Die Polizei leitete noch in der Nacht eine Fahndung nach dem Mobil ein.

