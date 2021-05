Wochenendtermine für Eisleben und Hettstedt: Das ist los vom 23. bis 26. Dezember

Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest und das verbringen die meisten natürlichen am liebsten Daheim in Kreise ihrer Familie. Wer jedoch noch nach Aktivitäten rund ums Fest sucht, hier ist ein Überblick, welche Veranstaltungen an den Feiertagen besucht werden können:

Krippenausstellung in der Kirche St. Gangolf

Am 24. und 26. Dezember hat die Krippenausstellung in der Kirche St. Gangolf in Hettstedt geöffnet. Heiligabend kann sie von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden. Anschließend wird an diesem Tag das Weihnachtsevangelium nach Lucas aus der historischen Bibel gelesen, umrahmt mit weihnachtlichen Weisen gesungen von Rainer Luhn. Am zweiten Weihnachtfeiertag kann am Nachmittag die Ausstellung ein letztes Mal besichtigt werden. Sie endet um 17 Uhr und es findet ein weihnachtliches Konzert mit Thomas Nürnberg und Barbara Hoffmann statt. Begleitet werden diese von Familie Zobel mit Orgel und Trompete.

Weihnachtskonzert am Humboldtschloss

Am Humboldt-Schloss in Hettstedt findet am kommenden Freitag, 23. Dezember, ein Weihnachtsmarkt statt. Am Tag vor Heiligabend präsentieren Händler an ihren Ständen vorwiegend regionale Produkte. Die Musiker Phil Stewman sowie Paula aus Klostermansfeld geben ein Weihnachtskonzert für musikalische Unterhaltung. Der Weihnachtsmarkt startet um 15 Uhr und endet um 20 Uhr.

Feuerwehr Burgörner lädt zu Glühweinfest

Die Freiwillige Feuerwehr Burgörner veranstaltet am Freitag, 23. Dezember, an der St. Nikolaikirche ihr traditionelles Glühweinfest. Die Einstimmung auf die Festtage beginnt um 17 Uhr.

Weihnachtskonzert mit Götz Schneegaß

Traditionell am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, findet in der Schlosskapelle Allstedt das Weihnachtskonzert mit Götz Schneegaß und Freunden statt.

Neben klassischen Kompositionen von Mozart, Brahms und Grieg wird auch Musik von den großen Barockkomponisten erklingen. Den Abschluss und den Höhepunkt soll wie in jedem Jahr das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern bilden. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. (mz)

Kartenanfragen und Bestellungen unter der Tel.: 034652/ 5 19