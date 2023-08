Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quenstedt/MZ - Wenn in den Sommerferien die Schüler und Lehrer eine Pause einlegen, kehrt in den Schulen noch lange keine Ruhe ein. Denn dann ist die Zeit, in der sich die Handwerker und Baufirmen die Klinke in die Hand geben und all die Arbeiten erledigen, die während des Schulbetriebs nicht möglich sind. So auch in den beiden Grundschulen der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein. Was da gebaut wird und wo in der Kommune außerdem fleißig gearbeitet wird, zeigt der nachfolgende Überblick: