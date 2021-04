WM-Sieg Hettstedter Spielmannszug: Glückwünsche und Botschaften aus der Region

„Haben Sie es schon gehört?“ - Das war am Freitag die wohl häufigste Frage in Hettstedt und Umgebung. Und natürlich hatten alle schon vom Weltmeistertitel des Hettstedter Spielmannszuges gehört. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Ehemaliges Vereinsmitglied Stefan Gebhardt ist vom WM-Sieg emotional berührt.

„Ich habe es am Morgen über die Nachrichtendienste auf meinem Handy erfahren“, sagte Stefan Gebhardt, Landtagsabgeordneter aus Hettstedt. „Das ist einfach Wahnsinn. Ich habe mich riesig gefreut. Dass aus Hettstedt ein Weltmeister kommt, ist einfach unglaublich.“ Ihn habe die Nachricht auch emotional sehr mitgenommen, war er doch selbst in seiner Kindheit Mitglied im Verein. „Ich habe damals Querflöte und Horn gespielt, Seite an Seite mit Mathias Kaczmarek“, so Gebhardt. Wenn dieser und das restliche WM-Team am Mittwoch wieder in Hettstedt ankommen, will auch Gebhardt dabei sein und die Sieger mit gebührend empfangen.

Verwandte der Spielleute, die in den USA weilen, Freunde und Vereinsmitglieder waren am frühen Nachmittag auf dem Markt in der Kupferstadt kurz zusammengekommen. Sie ließen die Sektkorken knallen, lagen sich in den Armen, schauten sich Videos vom WM-Auftritt, der Siegesfeier gemeinsam an und sprachen sich schon mal kurz ab, wie die Weltmeister empfangen werden. „Wir sind so stolz“, meinte Rosita Kaczmarek, die Mutter von Tambourmajor Mathias mit Tränen in den Augen.

Und auch Hettstedter Bürger freuen sich über den Erfolg der Mannschaft. „Ich finde es super. Sie haben so viel geübt und haben es sich darum auch verdient“, meinte Vanessa Rambo. Manfred Stern freute sich ebenfalls mit den Spielleuten: „Das ist sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das schaffen. Aber sie haben hart und viel trainiert. Das hat sich nun ausgezahlt.“ Zudem machte er den Vorschlag, dass sich der Spielmannszug in das Goldene Buch der Stadt eintragen kann.

Landrätin Angelika Klein übermittelte ihre Glückwünsche an die Spielleute nach Bekanntwerden des Sieges via Facebook: „Ich war fest davon überzeugt, dass die Hettstedter den Sieg holen - auch bei starker Konkurrenz. Mit unserer finanziellen Unterstützung konnten wir ein ganz kleines bisschen dazu beitragen. Es freut mich, dass für die jungen Leute ein Traum wahr geworden ist.“ Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft und der Sieg seien zudem auch für den Landkreis eine tolle Werbung.

Hettstedts Bürgermeister gibt Order für Vorbereitung eines gebührenden WM-Empfangs

Dieser Meinung war auch Frank Siebald, Schulleiter des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums. Zudem sei es eine gute Sache für die Region, die es ansonsten nicht einfach hat. „Der Verein ist ein Leuchtturm“, so Siebald, „ich gratuliere im Namen des ganzen Gymnasiums“.

Zu Taschentüchern musste Ute Dietrich, die Leiterin des Jugendclubs „Leuchte“ am Morgen greifen, wie sie sagt. „Mir sind die Tränen gekommen.“ Glücklich und stolz sei sie und natürlich werde der Jugendclub am Mittwoch beim Empfang mit dabei sein. „Das lassen wir uns nicht entgehen.“

Bei der Stadtverwaltung, die den am Mittwoch zeitgleich stattfindenden Nikolausumzug in Hettstedt organisiert, ging schon die Order von Bürgermeister Danny Kavalier ein, Vorbereitungen für den Empfang zu treffen. Was das ist, verriet Christin Saalbach von der Stadt noch nicht. Doch sie hat schon einige Telefonate geführt am Freitag. Und sie bestätigte, bei den meisten sei die erste Frage ihrer Gesprächspartner gewesen: „Haben Sie es schon gehört?“ (mz)