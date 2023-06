Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Siersleben/MZ - Die traurige Bilanz um den Streit der Heizungsmöglichkeit in der „Glück Auf“-Turnhalle in Siersleben aus den letzten Monaten sieht man mittlerweile an den Wänden: Schimmel. Um die fünf Grad waren es in der Einrichtung beispielsweise im März (die MZ berichtete) ohne die Wärmezufuhr. Zu kalt, um dort Sport zu treiben. Die Einrichtung in Siersleben ist zum Streitobjekt geworden zwischen dem Verein Teutonia Siersleben und der Einheitsgemeinde Gerbstedt. Nun ist mit den sommerlichen Temperaturen draußen zwar erstmal keine Heizung notwendig, aber der Winter wird kommen. Ist die Turnhalle dann überhaupt noch nutzbar und eine Lösung in Sicht?