Mansfeld/Hettstedt/MZ - Auch in den Sommerferien gibt es an einigen Tagen dunkle Wolken am Himmel. Diese Tage eignen sich perfekt, die Badesachen zu Hause zu lassen und einen Ausflug in die vielen Museen im Landkreis Mansfeld-Südharz zu unternehmen. Schließlich kann man auf Spuren historischer Persönlichkeiten wie Luther oder Novalis wandeln. Einen Anreiz, öfter kulturelle Einrichtungen zu besuchen, bietet die Ferienaktion „VIP-Museumspass“.