Wie zwölf Schüler in einer Projektwoche an das Tauchen herangeführt werden

Hettstedt/Aschersleben/MZ - Wasser von oben, Wasser von unten: „Uns ist es eigentlich egal, ob es regnet. Denn wir haben ja unsere Neoprenanzüge“, sagte Nicole Habich, während sie am Beckenrand im Aschersleber Freibad den Kindern in eben jene Tauchausrüstung half. Ein Dutzend Schüler der Adam-Olearius-Schule (AOS) trotzte den Regenwolken an jenem Tag und tauchte ab. Habich, Mitglied in der Abteilung Tauchen beim SV Lokomotive Aschersleben, unterstützte dabei den Hettstedter Tauchclub „Atlantis“, der das Projekt federführend auf die Beine gestellt und organisiert hatte. Die Idee dazu sei bereits im vergangenen Jahr entstanden, erklärte Vereinschef Michael Kausch.

