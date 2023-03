Projekt "Digitales Dorfleben" Wie wirken sich digitale Nachbarschaftsnetzwerke auf das Zusammenleben in Gerbstedt aus?

In einem Projekt wurde der Effekt digitaler Nachbarschaftsnetzwerke auf das Zusammenleben in Gemeinden untersucht - darunter Gerbstedt. Was genau beleuchtet wird und wie Gerbstedt bisher abgeschnitten hat.