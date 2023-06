Am Hettstedter Humboldt-Gymnasium setzt man sich am Anne-Frank-Gedenktag auf sehr kreative Art mit dem Thema Ideale auseinander.

Isabell (li.) und Anna betrachten in der Aula des Humboldt-Gymnasiums die Ausstellung zu Anne Frank.

Hettstedt/MZ - Das Thema Ideale bot viel Raum für Interpretationen. Und so bunt war auch das spontane Programm, das die Schüler am Montagmittag in der Aula des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums zeigten.

Da jonglierten Fußballtalente gekonnt das runde Leder, zeigten junge, ukrainische Tänzerinnen und Akrobaten vom Mansfelder Turnverein, was sie drauf haben und Poetry-Slam gab es noch obendrauf.