Warum die Stadt Arnstein die Grundschulen in Welbsleben und Sandersleben frühzeitig zusammenlegen wollte, was gegen die Pläne spricht und wie es weitergeht.

Wie sieht die Zukunft der Grundschule in Sandersleben aus? Gemeindebürgermeister Frank Sehnert wagt einen vorschnellen Vorstoß.

Sandersleben/MZ - Es war ein Paukenschlag, der in dieser Woche die Runde machte: Die Geschwister-Scholl-Grundschule in Sandersleben soll geschlossen werden, und zwar bereits zum Schuljahresende. Diese Information gab der Bürgermeister der Einheitsgemeinde, Frank Sehnert (parteilos) an Sanderslebens Ortsbürgermeisterin Nina Stähle.