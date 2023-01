Mansfeld/MZ - So viel steht schon einmal felsenfest: Keine Sitzung des Mansfelder Karnevalsclubs steigt in dieser Session ohne Fanny Freund und Philipp Schultz! Die beiden 15-jährigen Vereinsmitglieder stehen zwar schon seit ihrer Kindheit auf der Bühne, wenn die Narren mit ihrem Publikum die fünfte Jahreszeit hochleben lassen. Doch in diesem Jahr wird trotzdem alles anders sein.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.