Hettstedt/MZ - „Hier kommt alles zusammen“, sagt Gerd Worch und zeigt auf Metallregale, in denen unzählige dünne, gelbe Kabel in grauen Kästen enden. „Das ist Glasfaser. Das ist die Technologie der Zukunft“, sagt der 72-Jährige. Und erzählt lächelnd weiter: „Wir haben jetzt den ersten Kunden in einer Wohnung angeschlossen. Das dürfte der erste Privatkunde in Hettstedt sein, der eine Standleitung hat.“ Warum das so besonders ist?