Besonders Insulin und Schmerzmittel fehlen in den Apotheken in Mansfeld-Südharz. Die Gründe sind vielseitig.

Siersleben/MZ - Edda Romisch ist zuckerkrank. 1990 erhielt sie die Diagnose Diabetes. Seit zirka 15 Jahren muss sie sich Insulin spritzen. Doch was, wenn dieses lebensnotwendige Medikament plötzlich nicht mehr lieferbar ist? „Bisher hatte ich noch keine Probleme mit dem Insulin direkt, aber die Sensoren für das Zuckermessgerät werden für nicht mehr halbjährlich vom Hersteller versendet, sondern nur noch vierteljährlich“, so Romisch, Mitglied der Diabetiker Selbsthilfegruppe in Sangerhausen. Ein wenig Angst bereite ihr das schon, dass auch in ihrem Bekanntenkreis immer häufiger über Medikamentenmangel gesprochen werde.