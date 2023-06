Ab 2. Juli müssen Hinweisgeber-Meldestellen in Unternehmen eingerichtet werden. Was das bedeutet und wie die Firmen mit dem Datenschutz umgehen.

Hettstedt/MZ - Am 2. Juli tritt das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft. Damit sollen Mitarbeiter, die auf Missstände in Firmen oder Behörden aufmerksam machen, besser geschützt werden. Unternehmen ab 50 Mitarbeiter und kommunale Institutionen müssen demnach verpflichtend eine interne Meldestelle einrichten, wohin sich Hinweisgeber wenden können. „Das treibt aktuelle viele Unternehmen in Mansfeld-Südharz um“, weiß Alexander Dobert, Datenschutzbeauftragter aus Sangerhausen, zu berichten.