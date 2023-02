Die Stadt Mansfeld steht in ihrer Haushaltsplanung für das Jahr 2023 vor großen Herausforderungen. Warum es bisher noch keinen Haushaltsentwurf gibt und welche Probleme bewältigt werden müssen.

Mansfeld/MZ - Die Stadt Mansfeld steckt in einer schwierigen finanziellen Lage. Weil noch kein Haushalt für dieses Jahr verabschiedet wurde, gilt in der Kommune die vorläufige Haushaltsführung. Das bedeutet in der Konsequenz: Der Kommune ist es nicht gestattet, Ausgaben für Investitionen zu tätigen.