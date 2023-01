Wie es derzeit auf der Baustelle im Gottfried-August-Bürger-Museum in Molmerswende aussieht

Molmerswende/MZ - So viele Besucher wie jetzt gingen in den vergangenen zehn Jahren schon lange nicht mehr durch die Eingangstür des Gottfried-August-Bürger-Museums in Molmerswende. Aus Sicherheitsgründen blieb das Gebäude für die Öffentlichkeit verschlossen. Lediglich Handwerker hatten und haben Zutritt zum historischen Pfarrhaus, in dem der bekannte Balladendichter (1747-1794) zur Welt kam. Seit mehr als zwei Jahren wird das Gebäude um- und ausgebaut.

