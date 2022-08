Wie ein Hettstedter Fahrschulbetreiber mit einer Software die Ausbildung vereinfachen will

Alexander Weber machte aus der Not eine Tugend und entwickelt ein System zum Onlinelernen. Was sich dahinter verbirgt.

Hettstedt/MZ - Wer hat Vorfahrt an der Kreuzung Markt und Freimarkt in Hettstedt? Oder wie verhalte ich mich zum Schulanfang richtig als Autofahrer? Fragen, die den ein oder anderen Verkehrsteilnehmer beschäftigen und die die Fahrschule Weber in Hettstedt in kleinen Videobeiträgen auf ihrer Facebookseite beantwortet und erklärt. „Social Media gehört einfach heute dazu. Das ist selbstverständlich“, sagt Alexander Weber, Chef der Fahrschule, der bei den Ratevideos selbst vor der Kamera steht.