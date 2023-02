Die Westdorferin Nadine Schröder hat in Aschersleben eine Agentur zur Alltagsbegleitung für älter Menschen gegründet. Alexander Anders, der als Allgemeinmediziner in Hettstedt aktiv ist, hat durch seine tägliche Arbeit die Anregung zur Agentur gegeben.

Hettstedt/MZ - „In Gesprächen sagen die Leute häufig: ‚Ich bin allein‘“, sagt Alexander Anders. Aussagen, die dem Allgemeinmediziner bei seinen Hausbesuchen in Hettstedt in den vergangenen Jahren immer öfter über den Weg gelaufen sind. Die alleinstehenden, meist älteren Patienten würden seltener rausgehen, zunehmend weniger soziale Anbindung suchen und stattdessen öfter allein in ihren Wohnungen bleiben und fernsehschauen, schildert er seine Beobachtungen. Beobachtungen, die ihn nachdenklich stimmen, und die er in Gesprächen mit der Westdorferin Nadine Schröder teilt.