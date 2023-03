39.000 Euro erhielt das Freibad Gerbstedt von der Schwimmbadförderung vom Land. Was damit realisiert wurde und was der Badverein für den Sommer plant.

Gerbstedt/MZ - Während im Allstedter Freibad in diesem Jahr niemand ins kühle Nass springen kann und auch in Helbra die Badesaison auf der Kippe steht, laufen im Stadtbad in Gerbstedt die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. „Wir hatten Anfang März schon einen großen Arbeitseinsatz vom Badverein. Da lag aber noch Schnee und es war sehr kalt“, sagt Annika Müller vom Badverein. Ein weiterer Arbeitseinsatz sei am Wochenende geplant.