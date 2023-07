Die Volkssolidarität erhöht ab 1. August die Beiträge für die Eltern in den Kitas in der Einheitsgemeinde Gerbstedt. Teilweise steigen die Preise pro Kind um 100 Euro.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerbstedt/MZ - „100 Euro sind in der heutigen Zeit für die meisten Eltern sehr viel Geld“, sagt Lisa Papendieck. Ihr Kind besucht die Kita in Friedeburg, Ortsteil von Gerbstedt. Erst letzte Woche lag ein Schreiben im Briefkasten, welches über drastisch steigenden Kitagebühren informierte. Teilweise im dreistelligen Bereich. „Das war auch nur ein Bescheid. In dem Schreiben wurde für uns nicht ersichtlich, wie sich die Kosten zusammensetzen“, so Papendieck.