Wie die Neubaupläne des AZV in Hettstedt aussehen

Am Standort in Hettstedt wird das Verwaltungsgebäude um einen Neubau vergrößert. Welche Pläne es mit dem künftigen Haus gibt.

Hettstedt/MZ - „Es ist auf den Tag genau 19 Monate her, dass ich hier meinen ersten Arbeitstag hatte“, sagt Stephan Sterzik, Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands (AZV) Wipper-Schlenze. Und nun steht der nächste große Schritt an. Für 1,2 Millionen Euro lässt der Verband einen Erweiterungsbau am Standort in der Sandersleber Straße in Hettstedt errichten und sein bisheriges Verwaltungsgebäude sanieren.