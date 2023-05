Aus Wagner und Schmitz wird Familie Witz? Eine solche Namensverschmelzung soll eine Reform künftig ermöglichen. Was Standesbeamten und unsere Reporter davon halten.

Wie die Idee des „Meshing“ in Mansfeld-Südharz ankommt

Hettstedt/MZ - „Hätte ich mich mit dem Namen meines Ex verschmolzen, so hieße ich jetzt vielleicht Richthausen oder Thomaster“, übt sich unsere Reporterin Beate Thomashausen in der Namensverschmelzung - auch „Meshing“ genannt. Die Idee von Vermischung der Familiennamen haben die Grünen im Zuge der Namensrechtsreform vorgeschlagen.