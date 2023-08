Die Firma HMT Höfer Metall Technik in Hettstedt will ihren Brennofen auf Wasserstoff umrüsten, um klimaneutral zu werden. Dafür wurden in den vergangenen Jahren bereits die Dächer der Produktionshallen samt Gießerei und weiteren Gebäuden mit Solarplatten bestückt.

(Foto: HMT Höfer Metall Technik)