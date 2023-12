Auch in Hettstedt zieht es die Kunden in die Innenstadt.

Hettstedt/Eisleben/MZ. - Noch knapp eine Woche, dann ist Heiligabend. Dann werden auch in Mansfeld-Südharz wieder Tausende Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen. Die MZ hat sich in den drei großen Städten im Landkreis umgehört, wie das Weihnachtsgeschäft in den jeweiligen Innenstädten bisher so läuft. Dabei sei vorab schon gesagt, dass die Erfahrungen ziemlich unterschiedlich ausfallen.