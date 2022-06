Wie die Feuerwehr Walbeck ihr 120-jähriges Jubiläum feiert

Walbeck/MZ - Auf dem Gelände der Feuerwehr Walbeck laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn in gut einer Woche steht ein Jubiläum an. Dann feiern die Mitglieder am 11. Juni ihr 120-jähriges Bestehen. Gegründet wurde die Wehr 1902 vom damaligen Kreisbrandmeister Karl Probst. Allerdings sorgen die historischen Zeitzeugen im Fundus der Walbecker Wehr für etwas Verwirrung, wie Mario Adlich, stellvertretender Wehrleiter, sagt. Zum einen gibt es nämlich eine Auszeichnung, die Karl Probst im Jahr 1942 zum 40-jährigen Dienstjubiläum in Walbeck bekommen hat. Zum anderen existiert eine Urkunde zum 25-jährigen Bestehen der Feuerwehr selbst, allerdings aus dem Jahr 1923, wonach die Wehr seit 1898 existiert haben müsste. „Aber unser Gründungsjahr ist 1902. Wir haben auch bei der Stadt Hettstedt im Archiv geforscht. Aber auch da ist nichts vor 1902 zu finden“, sagt Adlich.