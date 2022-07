Wie der Hettstedter Stadtrat über die Friedhofsschließung entschieden hat

Zwei der sieben Friedhöfe standen zur Debatte. Bereits seit Wochen wurde das Thema emotional in den Ausschüssen und einer Bürgerversammlung diskutiert.

In Hettstedt wird über die Zukunft der Friedhofslandschaft diskutiert.

Hettstedt/MZ - In der Diskussion, die Friedhöfe Molmeck und Meisberg zum 1. Januar 2023 zu schließen, hat der Hettstedter Stadtrat am Dienstagabend den entsprechenden Beschluss noch einmal vertagt. Die Gremiumsmitglieder einigten sich darauf, in der kommenden Sitzungsrunde erneut über Ideen zur Gestaltung der Friedhöfe zu diskutieren.