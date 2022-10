Wie das Waldbad in Alterode zum Null-Energie-Bad werden soll

Das Waldbad in Alterode ist das einzige Bad der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein.

Alterode/MZ - Die Stadt Arnstein plant Großes mit ihrem Waldbad in Alterode. Aus dem Mitte der 1970er Jahre gebauten Bad soll ein Null-Energie-Bad werden. „Man benötigt keine externe Zugabe von Energie mehr. Der Betrieb funktioniert in Zeiten des Klimawandels ressourcenschonend“, sagt Bauamtsleiterin Janet Klaus. Rund sieben Millionen Euro soll das Vorhaben nach ersten Schätzungen kosten. Um so ein Mammutprojekt stemmen zu können, hat die Gemeinde die Projektidee beim Landkreis eingereicht und hofft auf Fördermittel im Rahmen der Richtlinie „Sachsen-Anhalt Revier 2038“.