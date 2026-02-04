Vereinschef Jörg Litke vom Mansfelder Karnevalsclub hat zur Eröffnung der 71. Session eine Wette ausgerufen. Was das alles mit der Weiberfastnacht zu tun hat.

Jörg Litke, 1. Vorsitzender vom Mansfelder Karnevalsclub, hat eine Wette zur Weiberfastnacht gestartet.

Mansfeld/MZ. - Jörg Litke, 1. Vorsitzender des Mansfelder Karnevalsclub (MKC), lässt sich nicht lumpen. Um das närrische Treiben in der Stadt kräftig anzukurbeln, rief er eine Wette bereits zu Beginn der 71. Session am 11.11. des vergangenen Jahres aus. Wenige Tage vor den Auftritten der Vereinsmitglieder in der Spangenberghalle erneuerte er seine Wette noch einmal.