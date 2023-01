Werkleitz-Gesellschaft startet Aufruf für das nächste Kunstfestival in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Bereits seit 2020 ist die Werkleitz-Gesellschaft, ein in Halle ansässiger Medienkunst-Verein, in Hettstedt aktiv. In dieser Zeit hat der Verein zwei Kunstfestivals in der Kupferstadt auf die Beine gestellt und jede Menge Projekte mit heimischen Akteuren gestartet. „Und wir wollen noch mehr Leute im Mansfelder Land am Festival beteiligen und mit ihnen in Kontakt kommen“, sagt Daniel Herrmann, Direktor der Werkleitz Gesellschaft, und startet damit einen Aufruf.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.