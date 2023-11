Dagmar Sebastian und Dieter Bossog präsentieren in einer Doppelausstellung in der Mansfelder Tourist-Information ihre künstlerischen Arbeiten. Woher die Künstler ihre Inspiration nehmen.

Mansfeld/MZ. - Auf die Arbeiten von gleich zwei Künstlern dürfen sich Gäste der Mansfelder Tourist-Information freuen: Mit Dagmar Sebastian und Dieter Bossog bekommen in der neuen Doppelausstellung eine Frau und ein Mann ein öffentliches Podium, die in ihrer Freizeit zeichnen. In der Einrichtung neben der Stadtkirche ist es die mittlerweile siebente Schau, die eröffnet wurde. Sie wird in den nächsten Wochen zu sehen sein.