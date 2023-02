Bürgermeisterwahl in Arnstein Werden die Parteien einen eigenen Kandidaten stellen oder jemanden unterstützen?

Am 24. September steht die Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein an. Bisher hat nur die AfD einen Kandidaten offiziell benannt. Doch wie sieht es in den Reihen der anderen Parteien aus?